「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」Leminoプレミアム独占配信 RIIZEライブの独占見逃し配信も決定
【モデルプレス＝2025/09/03】Leminoプレミアムでは、「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」のライブ映像を9月27日に独占配信。また、8月30日に配信した、RIIZEのライブ映像の独占見逃し配信が決定した。
8月9日〜8月10日東京ドームで開催された、SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」。2025年はSM ENTERTAINMENT創立30周年の記念すべき年。豪華アーティストが勢ぞろいのパフォーマンスを披露した。
また、8月30日に配信した「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」の独占見逃し配信が決定。本取り組みは、数々の人気K-POPグループを輩出している大手芸能プロダクションのSM ENTERTAINMENT×映像配信サービスLeminoの第3弾となっている。（modelpress編集部）
「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」
アーカイブ配信期間：2025年9月5日（金）〜2026年2月28日（土）※予定
「2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL」
配信日時：2025年9月6日（土）17：00 開場／18：00 開演 ※予定
「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」
配信日時：2025年9月27日（土）17：00 開場／18：00 開演 ※予定
■出演：KANGTA／東⽅神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少⼥時代）KEY ＆ MINHO（SHINee）／SUHO ＆ CHANYEOL ＆ KAI（EXO）／Red Velvet（IRENE ＆ SEULGI ＆ JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan&Xoul／SMTR25
