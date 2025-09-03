３日未明から朝にかけ、山形県内は大雨となった所があり、国道の通行止めなど交通への影響や停電が発生しました。



山形地方気象台によりますと、山形県内は大気の状態が非常に不安定となった影響で、２日夜から翌朝にかけて雷を伴った激しい雨が降り、

庄内と東南村山では一時、大雨や洪水の警報が出されました。

3日に観測された1時間降水量の最大値は、鶴岡市櫛引で9月の観測史上最大となる58.5ミリ、酒田市大沢で56.5ミリ、小国で40.5ミリなどとなっています。

この雨で交通に影響が出ました。

警察や鶴岡市によりますと、3日午前3時10分ごろ、鶴岡市坂野下の国道345号で土砂の流入があり、車2台が巻き込まれたということです。

けが人はいませんでしたが、現場付近は午前10時まで全面通行止めとなりました。

JRは羽越線は始発から午前8時ごろまで運転を見合わせました。また、奥羽線や左沢線などの一部列車に運休や遅れが出たほか、

山形新幹線の上り1本に40分ほどの遅れが出ました。

一方、東北電力によりますと、３日未明から朝にかけて、鶴岡市や山形市などで合わせて6100軒余りが停電しました。

現在は復旧したということです。

山形県内で大雨の恐れはなくなりましたが、気象台は３日夕方にかけ、庄内で河川の増水に注意するよう呼びかけています。

