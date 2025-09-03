３日前引けの日経平均株価は前営業日比１２３円９０銭安の４万２１８６円５９銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は９億５１７７万株、売買代金概算は２兆５９９億円。値上がり銘柄数は９７５、値下がり銘柄数は５８４、変わらずは６０銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は主力株などが戻り売りに押され、日経平均は反落した。前日の欧州株市場が全面安となったほか、米国株市場でもＮＹダウが一時６００ドル近い下げを見せるなどリスク回避ムードで、東京市場もこの流れを引き継いだ。外国為替市場でドル高・円安方向に振れたことなどを追い風に途中下げ渋り、プラス圏への浮上を目前に捉える場面もあったが、その後は再び売りが優勢となった。もっとも中小型株を中心に個別株の物色意欲は活発で、値上がり銘柄数が全体の６割を占めるなど値下がり数を大きく上回っている。



個別ではソフトバンクグループ＜9984＞が下値模索を続けているほか、三菱重工業＜7011＞も下落した。東京エレクトロン＜8035＞、レーザーテック＜6920＞も冴えない。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクも売りが優勢。アステリア＜3853＞が急落、ほくほくフィナンシャルグループ＜8377＞、ミガロホールディングス＜5535＞も安い。半面、フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞が堅調、ソシオネクスト＜6526＞、ＪＸ金属＜5016＞が買われた。キーエンス＜6861＞も上昇した。インターメスティック＜２６２Ａ．Ｔ＞が急騰、内田洋行＜8057＞も値を飛ばした。



