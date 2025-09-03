TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÀÐ°æ¾Ï¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬Ê£¿ô¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸øÀßÈë½ñ¤ÏÀÐ°æ¸µµÄ°÷¤Î¿ÆÂ²¤Ç¡¢µëÍ¿¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸ýºÂ¤òÀÐ°æ¸µµÄ°÷Â¦¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐ°æ¸µµÄ°÷¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤¬JNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀÐ°æ¸µµÄ°÷Â¦¤¬É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤³¤Î¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤­½Ð¤·¡¢»öÌ³½ê¤Î·ÐÈñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¿ÆÂ²¤Î¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤Æ¤ÎµëÍ¿¤Î¤Û¤ÜÁ´³Û¤¬ÀÐ°æ¸µµÄ°÷Â¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆÃÁÜÉô¤¬¶â¤ÎÎ®¤ì¤Î²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£