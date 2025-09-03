小島瑠璃子、オフショルコーデで相撲朝稽古を見学 甚平姿の息子との写真公開「強い子に育ってね」
【モデルプレス＝2025/09/03】タレントの小島瑠璃子が9月2日、自身のInstagramを更新。息子と共に相撲の朝稽古を見学した様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】小島瑠璃子、甚平姿の息子抱えた親子ショット
小島は「長く友人としてお付き合いさせていただいている、同い年の荒篤山太郎関に招待してもらい、荒汐部屋の朝稽古を見学させていただきました」と報告し、オフショルダートップスを着た小島が甚平姿の息子を抱えた記念写真などを公開。「子どもはお稽古の音にびっくりしながらもまじまじと見ていました」と息子の様子をつづり、稽古後には「大きな大きなお兄さんに抱っこしてもらいました」「強い子に育ってね」と記している。
この投稿に、ファンからは「お子さんにとっても良い経験ですね」「迫力のある写真」「力士さんの表情が良い」「こじるりの顔の小ささが際立ってる」「とても良い思い出ですね」といった声が上がっている。
小島は、2023年5月に結婚したことを発表し、同年8月には第1子を妊娠したことを報告。2025年2月5日に夫で実業家の北村功太さんが亡くなったことを伝えていた。（modepress編集部）
