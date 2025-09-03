テレ東、亀梨和也の動物番組を枠移動「縦流れを意識」 『ソレダメ！』と入れ替え
テレビ東京は3日、都内の同局で『2025年10月編成説明会』を実施。歌手・俳優の亀梨和也がMCを務める『世界を救う！ワンにゃフル物語 柴と三毛と亀梨くん』が、毎週水曜午後6時25分から午後7時54分に枠移動となることが発表された。
同番組は、亀梨が同局で初めてMCを務め、とことん動物が主役となることにこだわった内容。動物たちが起こす“ワンダフルでハートフル”（通称「ワンにゃフル」）な奇跡の映像を紹介していく。亀梨は犬になって登場し、進行役も子犬が担う。かわいい見た目とは裏腹に毒舌キャラクターの柴犬・七之助が、キレのあるツッコミで亀梨とともに番組を盛り上げる。
なお、現在毎週水曜午後6時25分から放送されている『ソレダメ！〜あなたの常識は非常識!?〜』は、毎週水曜午後7時54分から午後8時54分に枠移動。放送時間が入れ替わる形となる。同局コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長・工藤仁巳氏は「縦流れを意識して、より多くの人に見てもらおうと」と、その目的を伝えた。
同局10月編成の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となった。
