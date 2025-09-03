スカパラ×B′z・稲葉浩志コラボ曲「Action」歌唱シーンが初解禁＆今夜8時にMVプレミア公開
東京スカパラダイスオーケストラが、本日9月3日にニューシングル「Action (VS. 稲葉浩志)」をリリース。あわせて、同楽曲のミュージックビデオが今夜8時にYouTubeにてプレミア公開される。
【動画】稲葉浩志の歌唱シーンが初解禁！「Action (VS. 稲葉浩志)」ティザー映像第3弾
同作は、8月25日に全国70局以上のラジオ局で突如オンエアがスタートし話題を呼んだほか、8月31日に開催された音楽フェス『SWEET LOVE SHOWER 2025』では、東京スカパラダイスオーケストラのステージに稲葉浩志がシークレットゲストとして登場するなど、リリース前から注目を集めていた。
ミュージックビデオの本編公開に先駆け、ティザー映像の第3弾も解禁。稲葉の歌唱シーンが初めて収められており、わずか10秒ほどの短い映像ながらも、楽曲の熱量とスケール感を感じさせる内容となっている。
なお、今夜のプレミア公開には、東京スカパラダイスオーケストラのメンバーもチャットに参加予定となっており、ファンは見逃せない。
【動画】稲葉浩志の歌唱シーンが初解禁！「Action (VS. 稲葉浩志)」ティザー映像第3弾
同作は、8月25日に全国70局以上のラジオ局で突如オンエアがスタートし話題を呼んだほか、8月31日に開催された音楽フェス『SWEET LOVE SHOWER 2025』では、東京スカパラダイスオーケストラのステージに稲葉浩志がシークレットゲストとして登場するなど、リリース前から注目を集めていた。
ミュージックビデオの本編公開に先駆け、ティザー映像の第3弾も解禁。稲葉の歌唱シーンが初めて収められており、わずか10秒ほどの短い映像ながらも、楽曲の熱量とスケール感を感じさせる内容となっている。
なお、今夜のプレミア公開には、東京スカパラダイスオーケストラのメンバーもチャットに参加予定となっており、ファンは見逃せない。