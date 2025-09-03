『アイドリッシュセブン』劇場総集編、公開御礼舞台あいさつ決定 羽多野渉、斉藤壮馬、佐藤拓也が登壇
メディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』（略称：アイナナ）のテレビアニメ1期の劇場総集編『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』【前編】（10月3日全国公開）公開御礼舞台あいさつが10月19日に開催されることが決定した。TRIGGERのキャスト陣である羽多野渉（八乙女楽役９、斉藤壮馬（九条天役）、佐藤拓也（十龍之介役）の3人が登壇する。
【画像】推し活が捗る！うちわになったIDOLiSH7とTRIGGERのメンバー
イベントは、東京・グランドシネマサンシャイン池袋で開催。さらに、全国の劇場にてライブビューイングが実施される。
『アイドリッシュセブン』は、原作アプリのDL数は700万を超え、その他にもアニメ・CD・ライブ・コミカライズなど、アイドルの成長物語を中心に多岐にわたり人々の心を魅了してきた大型メディアミックスプロジェクト。『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』は、【前編】が10月3日、【後編】が12月5日より全国の劇場にて公開される。
この度発表された公開御礼舞台あいさつは、10月5日に開催される【前編】公開記念舞台あいさつに加えての開催となる。
