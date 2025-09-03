

1989年、「ベルリンの壁」崩壊時のブランデンブルク門。ドイツでは、共産主義時代の東ドイツの生活に対する「ノスタルジア」現象を、ドイツ語の「Ost（東）」と「Nostalgie」を組み合わせた造語で「Ostalgie（オスタルギー）」と呼んでいる（写真：アランスミシー／PIXTA）

「個人的ノスタルジア」と「集団的ノスタルジア」の違い

苦く、甘く、そして不確かな記憶





辞書を引くと、ノスタルジアは「ある過去の一時期もしくは回復できない状態に戻りたいと願ったり、過剰な感傷を込めて憧れたりする」感情と定義されている。

心理学の観点では、「過去を志向する認知と複合的な感情的特徴をともなう複雑な感情」、平たく言えば「過去に対するほろ苦くも甘い気持ち」とされる。

ノスタルジアは、単に過去を思い出す以上の意味を持つ。

記憶はしばしば不確かであり、私たちは意図的に、あるいは無意識に過去を操作し、今の価値観に沿うように再構築することがある。

ノスタルジアは、この再構築の一部であり、出来事に感情をたっぷりと注ぎ込み、バラ色の光で包み込む。

ノスタルジアには、個人的ノスタルジアと集団的ノスタルジアの2種類がある。

個人的ノスタルジアは、自分の幼少期や青春時代を懐かしむ感情だ。

一方、集団的ノスタルジアは、メディアや政治家によって作り上げられ、共有された体験によって喚起されるもので、抽象的な概念であることも多い。

感情の普遍性と文化の多様性

ノスタルジアを理解する上で重要なのは、「感情」という概念そのものが時代や文化によって変化してきたという点だ。

今日の感情研究の多くは、感情が生得的で普遍的なもので、文化や共同体の違いを超えて存在するとしている。

しかし、歴史家や一部の科学者は、この説に異を唱える。たとえば、あるイヌイットのコミュニティには、私たちが「怒り」と呼ぶ感情に相当する言葉や概念が存在しなかったという研究がある。

ノスタルジアも同様に、その意味は時代や場所によって大きく変わる。

ドイツ語の「Sehnsucht（ゼーンスフト）」は、人生の不完全さに対する、過去を向いたユートピア的理想主義のような感情。

ポルトガル語の「Saudade（サウダーデ）」は、愛した物事や人への愁いを込めた憧れを指す。

そして、共産主義時代の東ドイツの生活に対するノスタルジアは「Ostalgie（オスタルギー）」と呼ばれ、ドイツ語の「Ost（東）」と「Nostalgie」を組み合わせた造語である。

このように、ノスタルジアを表現する言葉は多岐にわたり、正確な翻訳はほぼ不可能だ。

ノスタルジアの歴史をひもとくと、その意味が最も劇的に変わったのは、わずか100年ほど前のことだ。

もともとノスタルジアは、単なる感情ではなく「病気」だった。

1688年にスイス人医師ヨハネス・ホーファーがこの言葉を考案した。

ギリシャ語の「nostos（帰郷）」と「algos（心の痛み）」を組み合わせたこの造語は、故郷から遠い地で戦う傭兵たちがかかる病気として特定された。

患者は憂鬱症のような状態に陥り、食事を拒絶し、死に至ることもあった。

この病気はヨーロッパ中に広まり、奴隷にされたアフリカ人を運ぶ船を介して北米にも伝播した。

ホーファーが特定した患者は、故郷を離れた若者たちや傭兵が主で、特にスイスの牧歌的な歌「キューエ・ライエン」が発症のきっかけになるとされ、軍隊内での演奏が禁止された。

しかし、2つの世界大戦を経て、ノスタルジアは「死の病」から「普遍的な感情」へと変貌を遂げる。

第1次世界大戦と第2次世界大戦の間の20年間で、ノスタルジアは遠い場所に思いを焦がす病気から、過ぎ去った時代への比較的害のない憧れへと変わった。

1964年版の『コンサイス・オックスフォード現代英語辞典』が、ノスタルジアを初めて「過去のある時期に対する感傷的な憧れ」と定義した。

「人民の最も新しいアヘン」？

ノスタルジアは個人的な感情として快いものである一方、政治や社会に与える影響はあまり芳しくないという評判が根強い。

一部の左派評論家は、近年のポピュリスト運動を「神話化された過去の時代」へのノスタルジアをアピールしていると批判する。

ドナルド・トランプの「アメリカを再び偉大に」というスローガンや、ブレグジット（EU離脱）運動は、その代表例だ。

EUの首席交渉官ミシェル・バルニエでさえ、ブレグジットを「イギリスの過去へのノスタルジア」だと非難した。

社会学者のヤニス・ゲイブリエルは、ノスタルジアを「人民の最も新しいアヘン」と表現した。

ポピュリスト運動が描く過去のイメージは、しばしば白人や男性を過大視していると非難される。

しかし、ノスタルジアは右派特有のものではない。

左派もまた、パリ・コミューンやソヴィエト連邦、イギリスの国民保健サービス（NHS）のような出来事や制度へのノスタルジックな思い入れを批判されることがある。

ノスタルジアは、人々を特定の方向に投票させたり、ある政策に抗議させたりする原動力となる。

警報装置としてのノスタルジア

ノスタルジアは、ありふれた存在でありながら、その意味は時代とともに変化してきた。

現代では、この感情は「警報装置」の役割も果たしている。

ノスタルジアが公共の議論に出てきたとき、私たちは注意深く観察する必要がある。

どのような経験を愛惜するために使われているのか？

誰がノスタルジアを利用しているのか？

その表現は、ある時代の社会や個人の価値観について何を物語っているのか？

本書は、ノスタルジアという危険な感情の歴史であると同時に、私たちが今、何をし、それをどう感じ、この世界をどう変えたいと願っているのかを分析する報告書でもある。

ノスタルジアは、私たちの現在への不満と、未来へのビジョンを伝える一つの方法なのだ。

（アグネス・アーノルド=フォースター ： 歴史学者）