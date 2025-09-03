温泉カメラマンの杉本圭がカメラ越しの目で惚れ込んだ全国の紅葉温泉宿！BIGLOBE  温泉宿リスト「絶景！紅葉」「気絶するほど感動する」宿

BIGLOBEは、温泉や旅行のスペシャリストである温泉賢人が偏愛する温泉宿リスト「絶景！紅葉温泉」と「気絶温泉宿」を2025年9月3日に公開。

BIGLOBEは、温泉や旅行のスペシャリストである温泉賢人が偏愛する温泉宿リスト「絶景！紅葉温泉」と「気絶温泉宿」を2025年9月3日に公開しました。

このリストは、温泉地の食やペットも喜ぶ温泉宿など温泉賢人が独自の視点でおススメする宿を選出したもので、思わず温泉旅に出たくなるような魅力的な宿を紹介しています。

「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」では、2025年 温泉トレンド予測3テーマとともに(注1)、2025年3月に第1弾としてこのリストを紹介しており、今回の発表は第6弾です。

・ 「絶景！紅葉温泉」

心地よい、いい風にあたりに行くのが紅葉温泉の醍醐味。

温泉に浸かりながら紅葉の絶景を見ると、「日本の秋は美しい」としみじみ感じ、自然の豊かさに感謝したくなります。

温泉カメラマンの杉本圭さんがカメラ越しの目で惚れ込んだ全国の紅葉温泉宿を紹介します。

杉本圭さん プロフィール

温泉カメラマンとして、福岡を拠点に日本全国の温泉旅館を撮影。

その傍ら湯治文化を紐解き、北欧のサウナ文化との融合を模索する。

放送作家の小山薫堂氏が提唱する「湯道」メンバーに加わり、入浴文化を世界に発信している。

【小梨の湯 笹屋】長野県 白骨温泉 画像提供：杉本 圭

白骨温泉は、乳白色の湯で見た目は青白い色をしています。

【小梨の湯 笹屋】の露天風呂では、石灰成分が長い年月をかけて湯船の周りに白い淵模様を作り出しており、その奥に広がる白樺林とのコントラストが素晴らしい。

午後になると、奥のほうから日が差し込み、白樺の紅葉が美しく輝きます。

【山みず木】の露天風呂は、男女どちらも目の前に川が流れており、白波が立つ川の風景は写真家をも唸らせます。

川の周りには、真っ赤や黄色に紅葉したもみじや、茶色のクヌギが点在し、昔話の世界を彷彿とさせるような雰囲気の中で、自然をゆったりと感じることができます。

このほかにも、童話の世界に迷い込んだかのような温泉宿や、日本で一番早く紅葉露天風呂が楽しめる宿なども紹介しています。

・ 「気絶温泉宿」

故郷のイタリア・ナポリでも、日本に来てからも温泉が大好きでよく巡るというパンツェッタ・ジローラモさんが、パートナーが気絶するほど感動すること間違いなしの温泉宿を紹介します。

パートナーと一緒に行くときは、建物が歴史的なものであったり、インテリアにこだわりがあったり、お風呂からの景色が美しいなど、感動できるポイントがあることを重要視しています。

パンツェッタ・ジローラモさん プロフィール

イタリア・ナポリ出身、モデル、タレントとして活動。

時間があれば全国の温泉を巡っているほどの温泉偏愛人。

【星のや東京】東京都 大手町温泉

温泉というと、遠くの温泉地を想像しがちですが、東京のど真ん中、大手町にいながら温泉に浸かれるという意外性が気絶ポイントの【星のや東京】。

客室、こだわりの食事、お酒のペアリングに至るまで申し分なしに洗練されていて、さらに素晴らしいのが最上階にある露天風呂。

温泉に浸かりながら上を見上げると月が見えるときも。

【慶雲館】山梨県 西山温泉

2011年2月ギネス社に「世界最古の温泉宿」と認定された【慶雲館】。

飛鳥時代の西暦705年に創業という由緒正しきお宿なのに日本の人は案外知らないのでは？ 部屋のお風呂も温泉で源泉掛け流しというのが気絶ポイント。

そして客室、大浴場も華美ではないけれど本当に美しく、その奥ゆかしさも素晴らしい。

このほかにも、古い建物とイタリア家具のバランスが気絶するほどカッコいい宿や、自然の恵みを身体いっぱいに取り込める至福の温泉宿など、さまざまな気絶温泉宿を紹介しています。

温泉偏愛賢人の I LOVE 温泉リスト

