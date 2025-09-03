『劇場版 SPY×FAMILY』地上波初放送決定 3期OAの翌日10月5日に放送
『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』（2023年公開）が、10月5日20時50分よりテレビ東京系にて地上波初放送されることが決定した。劇場版の放送に先立ち、10月4日にはアニメSeason 3（3期）の初回放送が決定しており、作品を盛り上げていく。
【画像】アーニャお宝発見！ヨルさん照れ顔 劇場版『SPY×FAMILY』場面カット
劇場版は、原作者の遠藤達哉が監修・キャラクターデザイン原案を務め、完全新作ストーリーで映画化したもので、フォージャー家が初めて全員で家族旅行に行くことから物語が動き出す。
偶然見つけたおいしそうなチョコレートをアーニャが食べてしまったことにより、巻き込まれてしまった世界の命運を左右する数々のハプニングにフォージャー家の面々が立ち向かっていく姿が描かれる。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は3800万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。
