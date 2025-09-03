3日（水）東京都心は今年28回目の猛暑日になりました。午後は急な激しい雷雨に注意してください。

＜3日（水）の天気＞

東北や北陸の雨もやんで、全国的に日差しが届いています。気温がぐんぐん上がっていて、東京都心は午前11時すぎに37.0℃を観測。今年28回目、年間の最多猛暑日日数を更新しました。

午後は前線が本州を南下するため大気の状態が不安定になる見込みです。昼間の気温上昇も加わることで雷雲が発達しやすく、平地も含めて急な激しい雷雨があるでしょう。

特に関東では夕方から夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。東海でも非常に激しく降るところがありそうです。

●予想24時間降水量（4日昼まで、多いところ）

関東甲信 150ミリ

※線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。短時間の大雨による道路の冠水、河川の増水や氾濫、土砂災害などに厳重に警戒してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

東北南部〜九州では猛暑日になるところが多いでしょう。

札幌 27℃（＋3）

仙台 35℃（-2）

新潟 31℃（-4）

東京 37℃（±0）

名古屋 37℃（-1）

大阪 37℃（＋2）

鳥取 35℃（-2）

高知 34℃（±0）

福岡 35℃（＋3）

＜熱帯低気圧情報＞

午前9時現在、南大東島の南に熱帯低気圧があり北上しています。3日（水）の夜までに奄美大島付近で台風に変わる見込みです。その後は進路を東よりに変え、4日（木）から5日（金）にかけて西日本〜東日本を横断する予想です。

沖縄や奄美、九州、四国には3日（水）の夜には台風周辺の湿った空気が流れ込み、4日（木）〜5日（金）は太平洋側を中心に警報級の大雨になるおそれがあります。

＜週間予報＞

■西日本

4日（木）〜5日（金）は太平洋側で雨の降り方に注意が必要です。雨で一時的に暑さが和らいでも、6日（土）に日差しが戻ると、再び35℃前後の日が多くなりそうです。大阪では連日の猛暑日となるでしょう。

4日（木）〜5日（金）は関東や東海、東北太平洋側でも大雨のおそれがあります。6日（土）は天気が回復しますが、雨をきっかけに東京都心の猛暑日は解消される見込みです。北海道や東北北部で次にまとまった雨が降るのは7日（日）になりそうです。