テレ東“水9”にバカリズム新番組 大森時生氏が担当「バラエティー豊かにハカっていく」
テレビ東京は3日、都内の同局で『2025年10月編成説明会』を行った。10月15日より、バカリズム、影山優佳が出演する新番組『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』（毎週水曜 後8：54〜9：54）がスタートする。「行方不明展」「恐怖心展」などを手がけた大森時生氏が担当する。
【写真】脚本家としても活躍！『文化基金賞贈呈式』に登壇し角田晃広と笑顔をみせるバカリズム
日常でふと頭によぎる「ハカってみたいこと」を、愚直にハカりまくる検証バラエティー。情報性のあるものから、クスッと笑えるもの、さらには知的好奇心をくすぐるものなど、幅広いお題にスタッフが汗をかいて答えを導いていく。「日本代表に最速でなろうと思うと、何日でなれる？」「動物園で人気者のゾウを自宅で飼おうとすると、何円かかるの？」「『カレーハウスCoCo壱番屋』で1日に一番注文されるトッピングは？」など、お題は無限大となる。
この日、会見に登壇した大森氏は「『はかる』という漢字が、日本語ではいくつかあると思いますが、この番組は今までの世の中でハカられてなかったことをバラエティー豊かにハカっていくというものです。バカリズムさんがMCということで、ソリッドな視点、エッジの効いたコメントも見どころになります」とアピールしていた。
10月編成の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となった。
