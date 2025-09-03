キスマイ宮田俊哉『地縛少年花子くん２』ゲスト出演 鬼頭明里とのアフレコメイキング映像公開
宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が8月31日、アニメ『地縛少年花子くん２』にカタクリ役としてゲスト出演した。今回、宮田とともに演じた八尋寧々役の鬼頭明里の2人によるアフレコメイキング映像が公開され、アフレコの様子や、２人で演じてみての感想などを見ることができる。
【動画】デレデレ顔（笑）キスマイ宮田俊哉、鬼頭明里と2ショット
月刊「Gファンタジー」（スクウェア・エニックス）で連載中の、あいだいろによる大人気コミック「地縛少年花子くん」。２０２０年１月にＴＶアニメ化された本作は、２０２２年冬にアニメ再始動プロジェクトを発表し、２０２３年＆２０２４年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、２０２５年１月から第２期となるＴＶアニメ『地縛少年花子くん２』前編をテレビ放送＆グローバル配信。そして、７月６日（日）午後４時３０分からＴＢＳ系全国２８局ネットにて第２期後編が放送中。
■キャスト
花子くん：緒方恵美
八尋寧々：鬼頭明里
源光：千葉翔也
源輝：内田雄馬
蒼井茜：土岐隼一
赤根葵：佐藤未奈子
もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい
ミツバ：小林大紀
つかさ：緒方恵美
七峰桜：安済知佳
日向夏彦：水島大宙
ヤコ：ゆかな
土籠：津田健次郎
カタクリ：宮田俊哉
