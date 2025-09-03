テレ東、国分太一出演『男子ごはん』の今後は「検討中」 “打ち切り”は明言せず
テレビ東京は3日、都内の同局で『2025年10月編成説明会』を実施。国分太一が出演していた現在休止中の番組『男子ごはん』の今後について「検討中」だと伝えた。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
報道陣から『男子ごはん』および同枠の今後について問われると、同局コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長・工藤仁巳氏は「絶賛検討中です」と回答。『男子ごはん』の打ち切りについても明言せず、「すべてを検討中です」とした。
無期限活動休止を発表した国分は『テレ東音楽祭2025〜夏〜』（7月9日放送）でMCを務める予定だったが、降板。毎週日曜午前11時から放送中の『男子ごはん』に出演していた。
国分太一をめぐっては、6月20日に日本テレビが、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとし、『ザ！鉄腕！DASH!!』降板を発表。その後、株式会社TOKIOとSTARTOENTERTAINMENTが国分の無期限活動休止を発表した。同月25日には公式サイトにて「城島茂、松岡昌宏、国分太一をメンバーとするグループ『TOKIO』は、本日をもって解散することにいたしました」と報告していた。
そして7月2日には公式サイトにて株式会社TOKIOが廃業することを正式に発表。関係者への謝罪文を掲載した。
同局10月編成の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となった。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
報道陣から『男子ごはん』および同枠の今後について問われると、同局コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長・工藤仁巳氏は「絶賛検討中です」と回答。『男子ごはん』の打ち切りについても明言せず、「すべてを検討中です」とした。
国分太一をめぐっては、6月20日に日本テレビが、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとし、『ザ！鉄腕！DASH!!』降板を発表。その後、株式会社TOKIOとSTARTOENTERTAINMENTが国分の無期限活動休止を発表した。同月25日には公式サイトにて「城島茂、松岡昌宏、国分太一をメンバーとするグループ『TOKIO』は、本日をもって解散することにいたしました」と報告していた。
そして7月2日には公式サイトにて株式会社TOKIOが廃業することを正式に発表。関係者への謝罪文を掲載した。
同局10月編成の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となった。