庄司智春、筋肉食だけは自分で 残りは「ミキティさんが作ってくれます」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、タレントの若槻千夏が3日、都内で行われた『朝たんぱく協会』設立発表会にゲストとして参加した。
【写真】美味しそうすぎる…！健康的な庄司智春の朝ご飯
朝食について庄司は「筋肉にいいと聞いてから朝食をしっかり摂るようにしてます」とする。そんな中で、庄司の朝ごはんの写真が公開された。筋肉芸人の庄司らしく、たんぱく質が抱負なメニューに。意識しているポイントを問われると「筋肉を育てるためにたんぱく質は摂るようにしてます」と庄司は語る。
若槻が「自分で作るんですか？」と聞くと、庄司は「基本、ミキティさんが作ってくれますけど『筋肉に関しての食事は自分で作ってください』と。だから、鶏の胸肉とかは自分でやってます。鶏の胸肉が続いた時はマグロとアボカドにしてみたり。炭水化物もエネルギーになるのでしっかり摂るようにしてます」と食事事情を話していた。
同協会は、“朝にたんぱく質を積極的に摂取することの重要性”を広く啓発することを目的に設立された。健康のために朝に約20グラムの摂取を呼びかけている。
【写真】美味しそうすぎる…！健康的な庄司智春の朝ご飯
朝食について庄司は「筋肉にいいと聞いてから朝食をしっかり摂るようにしてます」とする。そんな中で、庄司の朝ごはんの写真が公開された。筋肉芸人の庄司らしく、たんぱく質が抱負なメニューに。意識しているポイントを問われると「筋肉を育てるためにたんぱく質は摂るようにしてます」と庄司は語る。
同協会は、“朝にたんぱく質を積極的に摂取することの重要性”を広く啓発することを目的に設立された。健康のために朝に約20グラムの摂取を呼びかけている。