県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、上越市では冠水や浸水の被害が出ています。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。



地面に叩きつける雨。激しさを増し、さらに、雷が鳴り響きます。





気象台は9月2日、線状降水帯の予測情報を発表。これまでに発生は確認されていませんが、村上市三面では1時間に57.5ミリの非常に激しい雨を観測するなど各地で雨が強まりました。



（リポート）

「上越の直江津地区です。道路が冠水していて車が水の中を進んでいくような状態になっています」





上越市大潟と川谷では6時間に降った雨の量が100ミリを超え、直江津地区にある免許センターでは床上まで浸水。3日は臨時閉庁としています。また、名立区では車が落石に巻き込まれ、乗っていた女性が病院に搬送されています。ケガの程度はわかっていません。





未明に響いた雷鳴。新潟市南区では住宅に雷が落ち、給湯器が燃えるなどの被害があったといいます。



〈近所の住民〉

「すごかったですよ、地響きがするぐらいの。それが落ちたんじゃないでしょうかね」



気象台は県内では3日昼前にかけて線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあると発表しています。1時間あたりの降水量は上越で50ミリなどと予想され、線状降水帯が発生した場合は、さらに雨の量が増えるおそれがあります。



土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

