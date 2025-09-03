テレビ東京の10月編成説明会が3日、東京・六本木の同局で行われ、新番組「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」（10月15日スタート、水曜後8・54）がスタートすると発表した。

独特の目線が世の中に刺さるMCのお笑いタレント・バカリズムと、6種類の“ハカる”（図る・謀る・測る・諮る・計る・量る）を楽しむ番組。これまで3回放送され、レギュラー化が実現した。

大森時生プロデューサーはポイントとして「スタッフが汗をかいてとにかく愚直にハカること」を挙げ、「動物園のゾウを家で飼うと一体いくらかかるのかということだったり、日本で一番遠くからギリギリ富士山が見えるのはどこなのか、そこの距離を測るなど、愚直にスタッフがハカっていく」と検証内容を紹介。「知的好奇心が刺激されるような検証バラエティーになっているのではないかと思う。スタッフが地道な汗をかく番組です」と期待を寄せた。

MCのバカリズムについても「エッジのきいたコメントも毎度見どころです」とアピール。「いずれはバカリズムさんがハカりたいこともハカっていければ。そういう展開も面白いかなと考えております」と構想を明かした。