U16アジア杯のグループフェーズが終了…日本は準々決勝でチャイニーズ・タイペイvsレバノンの勝者と対戦へ
9月2日、モンゴルで開催されている「FIBA U16アジアカップ2025」は予選グループフェーズが終了した。
グループAはオーストラリア代表、グループBはニュージーランド代表、グループCは中国代表、グループDは日本代表がいずれも3連勝。5日に行われる準々決勝に駒を進めた。
2位、3位のチームが4日に開催の準々決勝進出決定戦へ。韓国代表vsカザフスタン代表、チャイニーズ・タイペイ代表vsレバノン代表、イラン代表vsマレーシア代表、バーレーン代表vsフィリピン代表の4試合が組まれた。
日本は準々決勝でチャイニーズ・タイペイvsレバノンの勝者と対戦。勝利すれば、2026年に予定されている「FIBA U17 バスケットボールワールドカップ」の出場権を獲得する。
グループフェーズの順位表、準々決勝進出決定戦の試合日程は以下のとおり。
■「FIBA U16アジアカップ2025」予選グループフェーズ順位表
・グループA
1位：オーストラリア（3勝0敗／+195）
2位：バーレーン（2勝1敗／-61）
3位：レバノン（1勝2敗／+8）
4位：インド（0勝3敗／-142）
・グループB
1位：ニュージーランド（3勝0敗／+92）
2位：チャイニーズ・タイペイ（2勝1敗／+10）
3位：フィリピン（1勝2敗／-50）
4位：インドネシア（0勝3敗／-52）
・グループC
1位：中国（3勝0敗／+130）
2位：韓国（2勝1敗／+63）
3位：マレーシア（1勝2敗／-87）
4位：モンゴル（0勝3敗／-106）
・グループD
1位：日本（3勝0敗／+95）
2位：イラン（2勝1敗／+74）
3位：カザフスタン（1勝2敗／-101）
4位：サウジアラビア（0勝3敗／-68）
■「FIBA U16アジアカップ2025」準々決勝進出決定戦試合日程
・9月4日
12：30～ バーレーンvsフィリピン
15：00～ チャイニーズ・タイペイvsレバノン
17：30～ 韓国vsカザフスタン
20：00～ イランvsマレーシア