U16アジア杯のグループフェーズが終了…日本は準々決勝でチャイニーズ・タイペイvsレバノンの勝者と対戦へ

写真拡大

　9月2日、モンゴルで開催されている「FIBA U16アジアカップ2025」は予選グループフェーズが終了した。


　グループAはオーストラリア代表、グループBはニュージーランド代表、グループCは中国代表、グループDは日本代表がいずれも3連勝。5日に行われる準々決勝に駒を進めた。


　2位、3位のチームが4日に開催の準々決勝進出決定戦へ。韓国代表vsカザフスタン代表、チャイニーズ・タイペイ代表vsレバノン代表、イラン代表vsマレーシア代表、バーレーン代表vsフィリピン代表の4試合が組まれた。


　日本は準々決勝でチャイニーズ・タイペイvsレバノンの勝者と対戦。勝利すれば、2026年に予定されている「FIBA U17 バスケットボールワールドカップ」の出場権を獲得する。


　グループフェーズの順位表、準々決勝進出決定戦の試合日程は以下のとおり。


■「FIBA U16アジアカップ2025」予選グループフェーズ順位表

・グループA

1位：オーストラリア（3勝0敗／+195）

2位：バーレーン（2勝1敗／-61）

3位：レバノン（1勝2敗／+8）

4位：インド（0勝3敗／-142）


・グループB

1位：ニュージーランド（3勝0敗／+92）

2位：チャイニーズ・タイペイ（2勝1敗／+10）

3位：フィリピン（1勝2敗／-50）

4位：インドネシア（0勝3敗／-52）


・グループC

1位：中国（3勝0敗／+130）

2位：韓国（2勝1敗／+63）

3位：マレーシア（1勝2敗／-87）

4位：モンゴル（0勝3敗／-106）


・グループD

1位：日本（3勝0敗／+95）

2位：イラン（2勝1敗／+74）

3位：カザフスタン（1勝2敗／-101）

4位：サウジアラビア（0勝3敗／-68）


■「FIBA U16アジアカップ2025」準々決勝進出決定戦試合日程

・9月4日

12：30～　バーレーンvsフィリピン

15：00～　チャイニーズ・タイペイvsレバノン

17：30～　韓国vsカザフスタン

20：00～　イランvsマレーシア