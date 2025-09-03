U16アジア杯のグループフェーズが終了…日本は準々決勝でチャイニーズ・タイペイvsレバノンの勝者と対戦へ

9月2日、モンゴルで開催されている「FIBA U16アジアカップ2025」は予選グループフェーズが終了した。

グループAはオーストラリア代表、グループBはニュージーランド代表、グループCは中国代表、グループDは日本代表がいずれも3連勝。5日に行われる準々決勝に駒を進めた。

2位、3位のチームが4日に開催の準々決勝進出決定戦へ。韓国代表vsカザフスタン代表、チャイニーズ・タイペイ代表vsレバノン代表、イラン代表vsマレーシア代表、バーレーン代表vsフィリピン代表の4試合が組まれた。

日本は準々決勝でチャイニーズ・タイペイvsレバノンの勝者と対戦。勝利すれば、2026年に予定されている「FIBA U17 バスケットボールワールドカップ」の出場権を獲得する。

グループフェーズの順位表、準々決勝進出決定戦の試合日程は以下のとおり。

■「FIBA U16アジアカップ2025」予選グループフェーズ順位表



・グループA



1位：オーストラリア（3勝0敗／+195）



2位：バーレーン（2勝1敗／-61）



3位：レバノン（1勝2敗／+8）



4位：インド（0勝3敗／-142）

・グループB



1位：ニュージーランド（3勝0敗／+92）



2位：チャイニーズ・タイペイ（2勝1敗／+10）



3位：フィリピン（1勝2敗／-50）



4位：インドネシア（0勝3敗／-52）

・グループC



1位：中国（3勝0敗／+130）



2位：韓国（2勝1敗／+63）



3位：マレーシア（1勝2敗／-87）



4位：モンゴル（0勝3敗／-106）

・グループD



1位：日本（3勝0敗／+95）



2位：イラン（2勝1敗／+74）



3位：カザフスタン（1勝2敗／-101）



4位：サウジアラビア（0勝3敗／-68）

■「FIBA U16アジアカップ2025」準々決勝進出決定戦試合日程



・9月4日



12：30～ バーレーンvsフィリピン



15：00～ チャイニーズ・タイペイvsレバノン



17：30～ 韓国vsカザフスタン



20：00～ イランvsマレーシア