NHK連続テレビ小説『あんぱん』に古川琴音が出演することが発表された。

朝ドラ第112作目となる本作は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦をモデルとした勇気の物語。実在の人物である2人をモデルとするが、登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描かれる。脚本は、NHK連続テレビ小説『花子とアン』、NHK大河ドラマ『西郷どん』などを手がけた中園ミホが担当する。

古川が演じるのは、柳井のぶ（今田美桜）の茶道の弟子・中尾星子。アンパンマンの魅力に早くからほれ込むようになる。

『エール』（2020年度前期）以来の朝ドラ初出演となる古川は、本作の出演に際して「大好きで見続けてきた本作に、まさか自分が出演できるなんて……しかも物語のラストを彩る大切な役をいただき、震えるような気持ちでいっぱいです」とコメントを寄せている。

制作統括の倉崎憲は、「連続テレビ小説『エール』でご一緒して以来、古川さんの純粋なまなざし、不思議な存在感にひかれ、今作でもどこかでご一緒させていただきたいとずっと願っていました」と起用理由を明かしている。

コメント●古川琴音（中尾星子役）大好きで見続けてきた本作に、まさか自分が出演できるなんて……しかも物語のラストを彩る大切な役をいただき、震えるような気持ちでいっぱいです。私が演じる中尾星子さんは、やないさんとのぶさんを最後まで支え、2人の想いを引き継ぎアンパンマンを次の世代へ繋げている方。のぶさんに「嵩に似ている」と言われる場面が心に残ります。純粋にアンパンマンを愛し、不器用でも地味でも揺るがない芯を持つその姿に、私自身も励まされながら撮影に臨んでいます。温かいチームの中で、この物語に心を込めて参加できることを幸せに思います。

●倉崎憲（チーフ・プロデューサー／制作統括）今の時代もアンパンマンが愛され続けているのは、アンパンマン自体の魅力はもちろんですが、やなせ夫婦の思いを受け継ぎその魅力を全国の子どもたちに伝え続けている方々がいるからこそではないでしょうか。古川琴音さんには、やない夫婦の意志を受け継いでいく中尾星子役を担っていただきます。連続テレビ小説「エール」でご一緒して以来、古川さんの純粋なまなざし、不思議な存在感にひかれ、今作でもどこかでご一緒させていただきたいとずっと願っていました。「あんぱん」の放送も残り1か月をきりましたが、最後まで見届けていただけますと幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）