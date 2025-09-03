嵩（北村匠海）はのぶ（今田美桜）とともに駆け上がった階段の先に新たな目標を、蘭子（河合優実）は、いちごジャムの香りと雨のなか降りた階段の先で、自分の気持ちを見つけた。NHK連続テレビ小説『あんぱん』第113話は、迷う嵩と蘭子の背中をそれぞれの父が押す展開となった。

嵩が見つけたのは、『週刊陽向』に掲載されていた漫画コンクール。代表作がないまま、キャリアだけは積んできた嵩は、プライドが邪魔をして大手を振って挑戦とはいかない様子。そんな嵩にのぶは、嵩の父・寛（竹野内豊）の真似をして「いごっそうになれ」と声をかける。これまでのぶは「たっすいがー（弱々しい）はいかん」と声をかけることが多かったが、漫画家へと突き進んでもらうためにも「いごっそう（頑固で大胆不敵に己を貫く男性）になれ」と声をかけているのかもしれない。コンクールという目標が目の前に現れた今こそ、いごっそうになるときだ。

のぶは「楽しんで描いてみたら？」とアドバイスをするも、やはりベテランとして賞を取らなければならないプライドが邪魔をして、気負いがある嵩。明るく声をかける一方で、のぶは何もできないことが辛いと羽多子に吐露する。力強く支えるときと一歩引くときのバランスを見ながら声をかけるのぶは、以前よりも嵩を支えることにやりがいを感じているように見える。だからこそ、難しさも実感しているのだろう。

引っ越しを終えた蘭子は、自宅で羽多子（江口のりこ）が焼いたパンに八木（妻夫木聡）が開けたいちごジャムを付けて食べていた。赤くキラキラした甘いジャム。やっと開いた蓋は、蘭子の恋心のメタファーだろうか。とはいえ、蘭子の新居には変わらず、豪のはんてんがかけられている。蘭子の心の蓋の象徴なのかもしれない。そんな蘭子に、羽多子は結太郎（加瀬亮）の帽子をかぶせ、羽多子は結太郎がいたから、のぶは次郎と嵩がいたから、今の自分があると蘭子の背中を押そうとする。羽多子、のぶ、蘭子の会話は、妻と夫、恋人同士の関係性に関するものだったが、この会話からは亡くなった人は自分の人生とともに心の中で生き続けているという亡くなった人への思いが込められた描写のように感じられた。丹念に戦争を描写してきた『あんぱん』だからこそ、大切な人の死を乗り越えるのではなく、大切な人の死と共に生きていく思いがより誠実に伝わってくる。蘭子は豪の死とともに、八木と生きていく決心ができるのだろうか。

いごっそうになると決心した嵩だったが、コンクールへの投稿作品の進捗は芳しくない様子。退路を断つためにも、コンクールがだめだったら漫画家を辞めるとのぶに宣言をする。そんな嵩に、結太郎の帽子をかぶったまま掃除機をかけていたのぶの姿がヒントとなる。嵩は2日間で漫画『ボオ氏』を完成させた。のぶが結太郎の帽子に願掛けするための行動が、嵩を導いたのだ。

一見、繋がりのないように見える嵩と蘭子のエピソードを、寛と結太郎という偉大な2人の父が結んだ第113話。死後何年経っていようと、蘭子と嵩にとってはいざというときに心の支えになってくれるあたたかい存在であることが、丁寧に描写される回となった。夫から妻へ、父から娘へ、伯父から甥へ。力強い言葉とともに伝わった愛情は、人生の指針となる。

『あんぱん』の序盤を支えた2人の父の存在に支えられた嵩と蘭子に、どのような運命が待ち構えているのだろうか。（文＝古澤椋子）