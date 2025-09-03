90年代のザ・ノース・フェイスが蘇る。デザインはそのままにしっかりアップデートしたふたつのバックパックに注目

ちょっぴりレトロなルックスと現代的な機能性を併せ持ったアイテムが今どきのトレンド。THE NORTH FACE より登場する「Klettersac（クレッターサック）」（1万7600円）と「Kinkajou（キンカジュー）」（1万8700円）は、まさにそんなモダンクラシックなバックパックです。

1990年代に発売された2つの名作モデルをクラシカルなルックスを受け継ぎつつアップデート。素材を変更し、ノートPCやタブレットを収納できるスリーブポケットを追加するなど現代的な仕様に。

「クレッターサック」は巾着型のメイン収納部をトップリッドが覆うデザインが特徴の日常使いからハイキングまで幅広いシーンで活躍するサック。メイン素材に採用したRobicナイロンは特殊な“中空糸”を使った生地で非常に軽く、それでいて耐久性が高いのがポイントです。

ボトムには耐摩擦性に優れる1000デニールのナイロン素材を使用して補強しています。スリーブポケットを追加したメイン収納部にはサイドファスナーからもアクセス可能。サイドコンプレッションを使えば荷物の量に合わせて容量を調節できます。

▲「クレッターサック」

また、トップリッドにも小物を収納できるファスナー付きポケットを配しています。フロントのセンターにはカラビナなどを取り付けられるデイジーチェーンを配置。厚みのあるショルダーハーネスは人体のラインに合わせて設計されており、優れたクッション性とフィット感で快適な背負い心地をもたらします。カラーはブラック、ディープフォレスト、クラシックカーキ、サミットゴールドの4色展開です。

「キンカジュー」にもRobicナイロンを採用し、ボトムに1000デニールのナイロン素材を配置。クッション性のあるショルダーハーネスも搭載しています。また、容量に合わせて調節できるサイドコンプレッションも装備。メイン収納部にはスリーブポケットを備えています。

▲「キンカジュー」

フロントに2つのファスナー付きポケットを搭載したルックスが特徴的。縦型のポケットは傘やドリンクボトルなどの収納に最適です。センターにはカラビナなどを取り付けられるデイジーチェーンも配置。カラーは「クレッターサック」と同様の4色展開です。

