昨夜からけさにかけて山形県内は庄内を中心に非常に激しい雨となりました。

【写真を見る】山形県内 昨夜からけさにかけて庄内を中心に非常に激しい雨 河川の増水や鉄道の遅れ 大雨の峠は越える

大雨の峠は越えましたが、土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。

午前０時ごろの酒田市です。雷が連続して発生し、空全体が明るくなっています。

およそ３０分後には激しい雨が降り、地面を叩きつけている様子が確認できました。風も強くなり、駐車場では打ちつけた雨が波のようにうね地面を走っていました。





そのころ、庄内空港でも稲光りと共に、激しく降る雨が確認されました。

気象庁はきのう、山形県に線状降水帯が発生する可能性があると発表していました。

線状降水帯は発生しませんでしたが、雨雲レーダーでは庄内に１時間に８０ミリを超える雨を降らせることを表す紫色の表示が続き、激しい雨となったことがわかります。

また、午前５時前には山形市も激しい雨となりました。

気象台によりますと、午前８時までの２４時間降水量は、小国９１ミリ、櫛引８９ミリ、酒田大沢 ７３．５ミリなどとなっています。

■河川の増水も

この雨による大きな被害の情報は今のところありませんが、鶴岡市を流れる藤島川の藤島水位観測所で高齢者等避難の発令の目安となる避難判断水位を超えるなど河川の増水が見られました。

また鶴岡市関根地内の国道３４５号では、倒木や土砂が流出し、午前６時すぎから全面通行止めとなりました。現在は解除されています。

山形新幹線は、始発の上りの列車が雨の影響で遅れたほか、左沢線や仙山線でも遅れが出て、駅では、遅延証明をもらう人の行列ができていました。

大雨の峠は越えましたが、川の下流では雨がやんで時間が経ってからも増水する可能性があります。

気象台は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。