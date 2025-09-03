山下智久、ブルガリの時計工房を初訪問！「大変大きな刺激を受けました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ブルガリのアンバサダーである山下智久が、スイス、ル・サンティエに位置する「ブルガリ ウォッチ オート オルロジュリーオルロジュリー工房/Bvlgari Manufacture De Haute Horlogerie」を訪れた。

■山下智久、ブルガリの時計工房で数々のマスターピースと邂逅

現在、ブルガリの時計部門は、スイス・ヌーシャテルの本社に加え、セーニュレジエにダイアルとケースの工房、そしてル・サンティエにムーブメントの工房を構えている。2025年初夏に山下智久が訪れたル・サンティエのムーブメント工房「ブルガリ ウォッチ オート オルロジュリー工房」は、本館と新館から成り立ち、本館は19世紀末に建てられた歴史的建造物の外装を維持し、ウォッチメイキングの伝統を継承している。

新作“オクト フィニッシモ スケルトン エイトデイズ”を纏い、工房での撮影に臨んだ山下は、熟練した匠の技をもつ時計技師たちから“オクト フィニッシモ マーブル トゥールビヨン”をはじめとする数々のマスターピースのプレゼンテーションを受け、フライングトゥールビヨン、パーペチュアル カレンダー、ミニッツリピーターといった伝統的な専門技術を礎に、未来へと繋がるブルガリのウォッチ メイキングのビジョンとの邂逅を果たした。

山下がブルガリの時計工房を訪れた様子は、ブルガリの各種ソーシャルメディア プラットフォームで9月5日に公開される。

■山下智久 コメント

