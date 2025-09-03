Snow Man阿部亮平『鳥人間コンテスト2025』に大感動！「羽鳥さんが泣く回数も今年は多かったなと感じました」

9月3日19時より、読売テレビ・日本テレビ系にて『鳥人間コンテスト2025』が放送。このたび、番組出演者が解禁となり、MCの矢部浩之、羽鳥慎一、佐々木希を筆頭に、Snow Man阿部亮平、やす子、大沢あかね、アルコ＆ピース平子祐希、バッテリィズ（エース、寺家）が番組の見どころを語るコメントが公開された。

■番組みどころ

「空を飛びたい」という人間の根源的な夢に挑み続け、今年で47回目を迎える『鳥人間コンテスト』が、7月26日・27日に滋賀県彦根市の琵琶湖・松原湖岸で開催。ルールが変更され競技としてよりダイナミックにアップデートされた「人力プロペラ機部門」に14チーム、学生強豪チームが熾烈な戦いを繰り広げる「滑空機部門」に17チームがエントリー。北海道大学や九州大学など、全国の都道府県から熱きバードマンたちが琵琶湖に集結し、熱い戦いを繰り広げた。

そして2025年、鳥人間の歴史を塗り替える大記録が誕生！ 果たして栄光をつかんだのは…？

◇人力プロペラ機部門

人力で回すプロペラを動力とし飛行距離を競う「人力プロペラ機部門」。己の肉体と精神の限界に挑む過酷なこの競技。今大会はルールを変更し、3つのパイロンをめぐる通称「空のマラソンコース」という全長42.195キロ の新コースに。複数チームが完全制覇した場合、タイムの速いほうが優勝となるため、風の動きを読みながら3つの旋回ポイントをいかに効率よく回るかが勝利へのカギとなる。

今回、大阪の学生3チームが熾烈な争いを展開。これまで旋回を達成したことのない「大阪公立大学 堺・風車の会」「大阪工大 人力飛行機プロジェクト」「大阪大学 飛行機制作研究会albatross」の3チーム。旋回を達成し、“大阪3つ巴の戦い”を制したのは果たして…!?

◇滑空機部門

いっさい動力を使わずグライダーのように飛行機を飛ばして距離を競う「滑空機部門」。2024年、前人未到、645.15メートルの歴代最高記録をたたき出した、“鳥と呼ばれた男”レジェンド・大木祥資が今年は不在。

2025年は強豪チームの多くに女性パイロットが揃い、全員でなんと7名。絶対王者・大木祥資が不出場の今大会、空席となった王座を狙う彼女たちの魂のフライトに、会場は大盛り上がりに。まさかのフライトが続出し、歴史を塗り替える女性パイロットが誕生。その栄光をつかんだチームとは…!?

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『Iwataniスペシャル 鳥人間コンテスト2025』

09/03（水）19:00～

出演者

MC：矢部浩之（ナインティナイン） 羽鳥慎一 佐々木希

ハーバースタジオ：大沢あかね 阿部亮平（Snow Man） バッテリィズ（エース、寺家）

プラットホーム：平子祐希（アルコ＆ピース） やす子

