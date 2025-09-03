ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に、大人気キャラクター「ハミクマ」のポップコーンバケツが登場！

音声ギミックが付いた「ハミクマ」のポップコーンバケツを紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グッズ「ハミクマ・ポップコーンバケツ」

発売日：2025年9月3日（水）

販売場所：グラマシーパーク横ポップコーンカートなど

ポップコーンの味：ストロベリークッキー

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のアイコン的存在「ハミクマ」が、ポップコーンバケツになって登場！

特徴的な裂かれたお腹からはみ出したケーキやキャンディ、飛び出した目玉などが、細部まで立体的に表現されています。

さらに音声機能付きで、

「ハミクマ」の鳴き声が聞こえるギミックも搭載された、ファン必見のグッズです。

中身のポップコーンは、カラフルな「ストロベリークッキー」味が楽しめます。

ストラップは世界展開をしているハミクマらしく、ユニバーサル・スタジオロゴと、ハミクマのチェック柄なのがポイントです☆

ボタンを押すとランダムでおしゃべりするギミック付き！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで販売される、「ハミクマ・ポップコーンバケツ」の紹介でした。

