ハミクマがしゃべるギミック付き！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グッズ「ハミクマ・ポップコーンバケツ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に、大人気キャラクター「ハミクマ」のポップコーンバケツが登場！
音声ギミックが付いた「ハミクマ」のポップコーンバケツを紹介します。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グッズ「ハミクマ・ポップコーンバケツ」
発売日：2025年9月3日（水）
販売場所：グラマシーパーク横ポップコーンカートなど
ポップコーンの味：ストロベリークッキー
「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のアイコン的存在「ハミクマ」が、ポップコーンバケツになって登場！
特徴的な裂かれたお腹からはみ出したケーキやキャンディ、飛び出した目玉などが、細部まで立体的に表現されています。
さらに音声機能付きで、
「ハミクマ」の鳴き声が聞こえるギミックも搭載された、ファン必見のグッズです。
中身のポップコーンは、カラフルな「ストロベリークッキー」味が楽しめます。
ストラップは世界展開をしているハミクマらしく、ユニバーサル・スタジオロゴと、ハミクマのチェック柄なのがポイントです☆
ボタンを押すとランダムでおしゃべりするギミック付き！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで販売される、「ハミクマ・ポップコーンバケツ」の紹介でした。
