県内は、2日(火)夜から激しい雨が降っています。昼前までは線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。



■星野隼人UXカメラマン

「こちら、上越市役所に近い幹線道路です。大雨の影響で道路が冠水し、一部区間で通行止めとなっています。」



県内は、2日(火)夜から大気の状態が非常に不安定になり所々で激しい雨が降っています。3日(水)午前10時までの24時間で降った雨の量は、上越市川谷で119mm、村上市で104mmなどとなっています。



県内は、昼過ぎにかけてカミナリを伴った激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みです。昼前までは線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まるおそれがあり注意が必要です。