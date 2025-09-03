Éû¶Èº¾µ½¤ÎÈï³²¶âÁ÷¶âÌò¤« ºë¶Ì¤Î19ºÐÀìÌç³ØÀ¸¤Î¾¯½÷¤òÂáÊá
¡ÖÉû¶È¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ë¤Ï¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¼þÆî»Ô¤Ë½»¤à20Âå¤Î½÷À¤«¤é¸½¶â¤ª¤è¤½81Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê2Æü¡Ëºë¶Ì¸©¤Ë½»¤àÀìÌç³ØÀ¸¤Î19ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÀìÌç³ØÀ¸¤Î19ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ç¤¹¡£
¼þÆî·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ÏµîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë8·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÉû¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹ð¤ò·ÇºÜ¡£
¾¯½÷¤Ï½÷À¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸½¶â¤òÊÌ¤Î¸ýºÂ¤Ë°Ü¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¯½÷¤Ï¡Öº¾µ½¤Ê¤É¤Î²¿¤é¤«¤ÎÈÈºá¤Î¤ª¶â¤ò¿¶¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡× ¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¶¦ËÅ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃç´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£