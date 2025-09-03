£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÉû¶È¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ë¤Ï¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¼þÆî»Ô¤Ë½»¤à20Âå¤Î½÷À­¤«¤é¸½¶â¤ª¤è¤½81Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï¤­¤Î¤¦¡Ê2Æü¡Ëºë¶Ì¸©¤Ë½»¤àÀìÌç³ØÀ¸¤Î19ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÀìÌç³ØÀ¸¤Î19ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ç¤¹¡£

¼þÆî·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ÏµîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë8·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÉû¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹­¹ð¤ò·ÇºÜ¡£

¤½¤Î¹­¹ð¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¼þÆî»Ô¤Ë½»¤à½÷À­¤ËÂÐ¤·SNS¾å¤Ç¡ÖÉû¶È¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ë¤Ï¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤·¡¢9²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾¯½÷¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¹ç·×¤ª¤è¤½81Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾¯½÷¤Ï½÷À­¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸½¶â¤òÊÌ¤Î¸ýºÂ¤Ë°Ü¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¯½÷¤Ï¡Öº¾µ½¤Ê¤É¤Î²¿¤é¤«¤ÎÈÈºá¤Î¤ª¶â¤ò¿¶¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡× ¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¶¦ËÅ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃç´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£