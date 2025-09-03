日経225先物：3日正午＝140円安、4万2150円
3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比140円安の4万2150円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2186.59円に対しては36.59円安。出来高は2万3704枚となっている。
TOPIX先物期近は3066ポイントと前日比15.5ポイント安、現物終値比2.51ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42150 -140 23704
日経225mini 42145 -140 370322
TOPIX先物 3066 -15.5 44026
JPX日経400先物 27515 -130 2041
グロース指数先物 767 -6 2344
東証REIT指数先物 1909 -19.5 320
株探ニュース
