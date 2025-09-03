　3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比140円安の4万2150円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2186.59円に対しては36.59円安。出来高は2万3704枚となっている。

　TOPIX先物期近は3066ポイントと前日比15.5ポイント安、現物終値比2.51ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42150　　　　　-140　　　 23704
日経225mini 　　　　　　 42145　　　　　-140　　　370322
TOPIX先物 　　　　　　　　3066　　　　 -15.5　　　 44026
JPX日経400先物　　　　　 27515　　　　　-130　　　　2041
グロース指数先物　　　　　 767　　　　　　-6　　　　2344
東証REIT指数先物　　　　　1909　　　　 -19.5　　　　 320

株探ニュース