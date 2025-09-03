敵地パイレーツ戦

ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で出場。3回に打球速度120マイル（約193.12キロ）の46号ソロを放った。これでドジャース加入2年目にして節目の100本目。その驚異的なペースに気づいたネット上の日本人ファンからは反響が相次いでいる。

3点を追う3回1死の第2打席。大谷はパイレーツの右腕・チャンドラーの99.2マイル（約159キロ）のストレートを弾き返した。打球はぐんぐん伸びて、右翼スタンドに着弾。打球速度120マイル（約193.12キロ）、飛距離373フィート（約113.69メートル）の爆速の一発だった。

7試合ぶりの一発は今季46本目。昨年の54本塁打と併せて、ドジャースでの100号を達成した。加入2年目の9月に達成という異次元の量産ペースに、ネット上のファンも驚きを隠せなかった。

「直近で2年で100本打ってるのってそれこそジャッジくらいじゃないかな？」

「大谷さん凄いな！ドジャース2年目で100本ってw」

「2年で100本とかバケモンだろ」

「ドジャースで100本目ホームラン おめでとう！！」

「体感的にはつい最近移籍した感覚なんだけどもう100本も打ったの…?」

「移籍100本！と聞いて、えっ！？」

「2年間で100本ホームラン打ってるのちょっと感覚としてピンとこない」

昨季と今季ここまでで100本塁打を記録しているのは大谷とヤンキースのジャッジ（昨季58本、今季43本）。改めてその打撃力の凄さに驚く声が続出していた。



（THE ANSWER編集部）