米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回にドジャース移籍後100号となる46号ソロを放つなど、5打数3安打2打点と活躍するもチームは7-9で敗れた。試合後、被弾した敵投手は「本当に驚いたよ」と語った。

1-4とビハインドで迎えた3回1死走者なしの第2打席、2番手チャンドラーの5球目を強振。強烈な打球は右翼席へ吸い込まれた。打球速度120マイル（約193.12キロ）、飛距離373フィート（約113.69メートル）の一発。悠々とダイヤモンドを回り、ベンチで仲間の祝福を受けた。

米ペンシルベニア州地元局「スポーツネット・ピッツバーグ」の試合後番組は、チャンドラーの囲み取材の様子を中継。大谷の本塁打について「失点はしたくないけど、失点するのが分かっていたという感じかな」とし、「でも本当に驚いたよ。どれくらいの打球速度かなって電光掲示板を見上げたら……コーチたちもワオって感じだったね」と驚きを隠せない様子だった。



