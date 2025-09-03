夏の主役になる一枚！ラグジュアリー感漂う【フブ】のラインストーンTシャツがAmazonで買えちゃう！
存在感で魅せる！都会的ストリート感が際立つ【フブ】のオーバーサイズ半袖TシャツがAmazonで販売中！
FUBUのデザインロゴ半袖Tシャツが登場。左胸のシンプルなロゴ刺繍と、バックに大胆に配置されたラインストーンのFBロゴがアクセントになった一着。ヒップホップカルチャーとストリートファッションを象徴するデザインが個性を引き立てる。トレンドのオーバーサイズシルエットで、どんなシーンでも大活躍するアイテム。
厚手コットン素材を使用し、耐久性と快適さを両立。しっかりとした生地感が、着こなしに存在感を与える。
背面のラインストーンロゴが華やかさとエッジをプラス。シンプルながら印象的なデザインに仕上がっている。
オーバーサイズシルエットで動きやすく、リラックス感のある着心地。ユニセックスで幅広く活用できる。
ヒップホップやアメカジスタイルに映える存在感。デイリーからイベントまで、多彩なシーンで活躍する。
