¤¢¤Î¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¤Ë¡Ö¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¥¿¥ì¥ó¥È¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤¬Çú¾Ð
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤¢¤Î¤¬26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ÖÈëÌ©¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¶¦Í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¤áÁÈ¤Î±à¡×¤Ë½Ð±é¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¡¢¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö½÷À500¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿ÎáÏÂ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤ÏºÆ¸½VTR¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤¿¡£ºÆ¸½VTR¤Ç¤Ï¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤¬¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤¤A¥Þ¥Ã¥½¤«¤é¡Ö¿ÈÄ¹¹â¤¤¤«¤é»£¤Ã¤Æ¡×¡¢¡ÖºÇ¿·¤Îµ¡¼ï¤À¤«¤é»£¤Ã¤Æ¡×¤È¤»¤¬¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿A¥Þ¥Ã¥½¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¤Ë¡¢¤º¤ë¤º¤ë¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¾®´é¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£
¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ï¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤óÆ±»Î¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã»£¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤º¤ë¤º¤ë¸å¤í¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â¡ÖÁ´Á³¤¤¤ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÃ¯¡©¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤Ï¡ÖÊ¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤È¤«¤µ¡¢¤³¤Î´Ö°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¸å¤í¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÊ¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¡Ä¤¢¤ì¤ÏÅ·Á³¤Ç¸å¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡Ö¡ØÁ°¹Ô¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡£·é¤¤¤«¤é¡£¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£