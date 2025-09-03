9月8日(月)～10月5日(日) ４週連続 テレ東系秋まつり！

テレ東は９月に様々なテーマで毎週毎週、豪華ラインナップを放送！「４週連続 テレ東系秋まつり！」と題し、まるでお祭りのような１カ月の視聴体験を視聴者に提供します。

この特別な期間のために用意された番組や、レギュラー番組の拡大といった豪華ラインナップをお届けするだけでなく、放送を見れば見るほどプレゼントが当たるデータ放送キャンペーンなども合わせて実施。視聴者もテレ東のお祭りに「視聴」や「プレゼント応募」で参加し、一緒に盛り上がれる「テレ東系秋まつり！」。ぜひお楽しみください！

【各週の期間と名称】

①9月8日(月)～9月14日(日) 「みんなの未来のために～テレ東系SDGsウイーク～」

②9月15日(月・祝)～9月28日(日) 「好きな番組、そろってます！テレ東系オールスターWEEK」

③9月29日(月)～10月5日(日) 「アニメの秋！子どもも大人も アニメWEEK」

【みんなの未来のために～テレ東系SDGsウイーク～ 内容】

テレ東が全社を挙げてSDGsを推進する大型キャンペーンを今年も開催！今回は9月13日(土)から15日(月・祝)に新宿で“視聴者体感型”のリアルイベントも実施。番組や IP を最大活用し、SDGs を楽しく、かつ深く体験できる空間を提供します。放送やイベントを通じて、世界が直面する社会課題に取り組む人々や企業などの活動を発信します。

【好きな番組、そろってます！テレ東系オールスターWEEK 内容】

9月15日(月・祝)放送「JAPAN をスーツケースにつめ込んで！」初の2時間拡大SPから、池上彰と吉永小百合がテレビ初共演する9月28日(日)放送「池上彰×吉永小百合 昭和100年」まで、テレ東の人気レギュラー番組の拡大スペシャルや、注目の特番を放送します。

【アニメの秋！子どもも大人も アニメWEEK 内容】

「SPY×FAMILY」Season 3 の10月4日(土)初回放送に向けて、テレ東がアニメ一色になるウイーク。アニメ好きの外国人が番組に出演するほか、アニメソングをテーマにした「THE カラオケ★バトル」など、老若男女が楽しめるアニメネタで盛り上げていきます。