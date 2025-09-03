サンドイッチチェーン「サブウェイ」の期間限定メニューとして、“かつお出汁”のうまみと香りで具材を引き立てるタルタルソースを使用した「だしタル」シリーズが登場！

「だしタルえび」「だしタルてり焼き」「だしタルゆず豚しゃぶ」の3種が発売されます☆

サブウェイ「だしタルえび／だしタルてり焼き／だしタルゆず豚しゃぶ」

販売期間：2025年9月10日（水）〜 ※なくなり次第終了

販売店舗：サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

2025年秋、サブウェイで人気のタルタルソースが出汁のうまみと香りでパワーアップ！

味の決め手となるのは、タマネギとピクルスの食感が心地よいタルタルソースに、新たに3種のかつお原料を贅沢に使用し秋らしい味わいを演出した「だしタルタル」です。

かつお出汁の上品な風味、香ばしい香り、そして奥深い旨みが重なり合い、具材の味わいを一層引き立てます。

ラインナップは「だしタルえび」「だしタルてり焼き」「だしタルゆず豚しゃぶ」の全3種です☆

だしタルえび

価格：620円（税込）

ぷりぷりのえびとだし香るタルタルが相性抜群に絡み合う「だしタルえび」

えびの食感と3種のかつお原料を使用した「だしタルタル」が絶妙に絡み合う逸品です。

だしタルてり焼き

価格：650円（税込）

甘辛いてり焼きが食欲をそそる、ボリュームたっぷりの「だしタルてり焼き」

甘辛いてり焼きソースと、かつおの香り豊かな「だしタルタル」が重なり、食欲そそる味わいのボリューム満点なサンドイッチです。

だしタルゆず豚しゃぶ

価格：670円（税込）

柚子皮と柚子オイルを加えた特製ゆず塩豚を使用した、ふわっと香るゆずとだしのうまみを感じられる秋らしい味わいの「だしタルゆず豚しゃぶ」

ゆず塩豚には、柚子皮と柚子オイルを加えることで爽やかな香りが引き立ち、ゆずの風味をしっかりと感じられる仕上がりになっています。

人気のタルタルソースが秋らしいかつお出汁の旨みと香りでパワーアップした期間限定のサンドイッチ。

サブウェイにて2025年9月10日より販売される「だしタルえび」「だしタルてり焼き」「だしタルゆず豚しゃぶ」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post かつお出汁のうまみと香りで具材を引き立てる3種のサンド！サブウェイ「だしタル」シリーズ appeared first on Dtimes.