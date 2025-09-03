売り切れ前に急げーーーッッ！！【3COINS】お部屋がシャレる♡「刺繍カーテン」

お部屋のおしゃれさをアップしてくれそうな【3COINS（スリーコインズ）】の「刺繍カーテン」にご注目！ 刺繍があしらわれた温かみがあるカーテンは、ほどよい透け感のある生地で、圧迫感も抑えてくれそう。ちょっとした模様替えがてら、垢抜けも狙えそうです。今回はセパレートカーテンやカフェカーテンといった、完売前必見のアイテムをピックアップしました。

空間にナチュラル感をプラス！「刺繍セパレートカーテンミモザ：43 × 150cm」

イエロー × グリーンの配色が映えるおしゃれなミモザのカーテン。葉や花びらの細かな刺繍が施された、温かみのあるデザインが空間にナチュラル感をプラスしてくれそうです。セパレートタイプなのでお部屋の出入口に設置するのも良さそう。生地はほどよい透け感があり、丈は長めですが圧迫感も抑えてくれそうです。1枚入りでお値段は\330（税込）。

馴染みやすい淡いベージュ系の「刺繍カフェカーテン海辺：45 × 105cm」

ほんのり透け感のある生地に、貝殻の刺繍があしらわれたおしゃれなカフェカーテン。ベージュ系の淡いカラーが、空間に良く馴染んでくれそうです。窓に設置すれば、日差しをほどよく遮って、室温の上昇を防いでくれるかもしれません。公式サイトいわく「生活感の出やすい場所の目隠し」にも役立つ、使い勝手の良さもうかがえます。お値段は\330（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino