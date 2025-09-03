ËãÀ¸»á¡¢¼«Ì±Î×»þÁíºÛÁªµá¤á¤ë¸«ÄÌ¤·
¼«Ì±ÅÞ¤¬Î×»þÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤«¤Î¼êÂ³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±µÄ°÷¤ÎÆ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤Ï3Æü¸á¸å¡¢ÁíºÛÁª¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëËãÀ¸»á¤ÏÅÞÆâ¤Ç°ìÄê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁíºÛÁª¤òµá¤á¤ëµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËãÀ¸ÇÉ¤Ï3Æü¸á¸å¡¢¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëËãÀ¸ÇÉ´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈËãÀ¸»á¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÎ×»þÁíºÛÁª¤òµá¤á¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤ª¤è¤½40¿Í¤¤¤ëËãÀ¸ÇÉµÄ°÷¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇû¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÆâ³Õ¤ÎÂç¿Ã¡¦ÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤Ï¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¡£¶¯À©¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤ò¼õ¤±ÉðÉôÊ¸²ÊÉûÂç¿Ã¤ä¹âÂ¼Ë¡Ì³ÉûÂç¿Ã¡¢Êæºä¥Ç¥¸¥¿¥ëÉûÂç¿Ã¤Ê¤É¤¬»¿À®¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉðÉôÊ¸²ÊÉûÂç¿Ã
¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÐÄ¾¤·¡¢ºî¤êÄ¾¤·¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×