¡¡¡ÚËÌµþ¡áÅì·Ä°ìÏº¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Ï£³Æü¸áÁ°¡¢ËÌµþ¤ÎÅ·°ÂÌç¹¾ì¤Ç¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø£¸£°Ç¯¡×µÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëºÇ¿·Ê¼´ï·²¤ò´Ñ±Ü¤·¡¢Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¡ÖÀï¾¡¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÏªÄ«¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°¹Ô»ö¤Ï£³Æü¸áÁ°£¹»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£±£°»þ¡Ë¡¢£¸£°È¯¤ÎÎéË¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½¬»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬Äó¾§¡¢³ÎÎ©¤·¤¿¹³ÆüÌ±Â²Åý°ìÀïÀþÂÎÀ©¤Î²¼¡¢¶áÂå°ÊÍè½é¤á¤Æ³°¹ñ¤Î¿¯Î¬¤ËÂÐ¤¹¤ë´°Á´¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Àï»þ²¼¤Ç¤Î¶¦»ºÅÞ¤Î¹×¸¥¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Æü¡¢¿ÍÎà¤ÏºÆ¤ÓÊ¿ÏÂ¤«ÀïÁè¤«¤ÎÁªÂò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÀ¤³¦°ìÎ®¤Î·³Ââ·úÀß¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤ÈÅý°ì¡¢ÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÂæÏÑ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿È¯¸À¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃæÂæÅý°ì¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢½¬»á¤¬¥×¡¼¥Á¥ó»á¡¢Àµ²¸»á¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å·°ÂÌçÏ°¾å¤Þ¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¹³Æü¡×¤ÎÎò»Ë¤ò¸ý¼Â¤ËÏªÄ«¼óÇ¾¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ü¶ø¤·¤¿¡£±éÀâ¸å¡¢½¬»á¤Ï¹õÅÉ¤ê¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Ä¹°Â³¹¤ËÀ°Îó¤·¤¿ÉôÂâ¤ò´Ñ±Ü¡£ºÆ¤ÓÅ·°ÂÌçÏ°¾å¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½¬»á¤«¤é¸«¤Æ±¦Â¦¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¡¢º¸Â¦¤ËÀµ²¸»á¤¬ÊÂ¤Ó¡¢·³ÉôÂâ¤Î¹Ô¿Ê¤ò»²´Ñ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÊÆËÜÅÚ¤ò¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤ë¿··¿¤ÎÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ê£Ó£Ì£Â£Í¡Ë¡Ö£Ê£Ì¡ÊµðÏ²¡Ë£³¡×¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«Â¿¿ô¤ÎÌµ¿Íµ¡¤ä¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºòÇ¯¿·Àß¤·¤¿¡Ö¾ðÊó»Ù±çÉôÂâ¡×¤ä¡¢¡Ö·³»ö±§ÃèÉôÂâ¡×¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´ÖÉôÂâ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀïÁè¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡×Ç½ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ëÉôÂâ¤â½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Þ¥¹¡¼¥É¡¦¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¢¥ó¥ï¥ë¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¼óÁê¤Ê¤É£²£°¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¡¦¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÈ·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤â»²²Ã¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÂåÉ½¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÌµþ¤Ç¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢·ú¹ñ£·£°Ç¯¤Î£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó£¶Ç¯¤Ö¤ê¡£½¬À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢£±£µÇ¯£¹·î¤Î¡Ö¹³ÆüÀï¾¡£·£°Ç¯¡×¤ò´Þ¤á¤Æ£³²óÌÜ¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤¬¹ßÉúÊ¸½ñ¤ËÄ´°õ¤·¤¿£¹·î£²Æü¤ÎÍâÆü¤ò¡Ö¹³ÆüÀï¾¡µÇ°Æü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Ç¯¤ËË¡Î§¾å¤ÎµÇ°Æü¤ËÄê¤á¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ö´ØÏ¢Æ°¸þ¤òÃí»ë¡×
¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£³Æü¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÃæÏªÄ«£³¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ´ØÏ¢Æ°¸þ¤ò´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø£¸£°Ç¯¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÏÀï¸å°ì´Ó¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Î©¾ì¤òÃæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯Ä´¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
