【独占コメント到着】島谷ひとみ、4年ぶりとなる待望のニューアルバム『Liberty Bus』リリース

唯一無二の歌声と圧倒的な存在感で長きにわたり音楽シーンを彩り続ける島谷ひとみが、約4年ぶりとなる待望のニューアルバム『Liberty Bus』を9月3日にリリース。さらに、本作をテーマにした全国ツアー「HITOMI SHIMATANI CONCERT TOUR 2025-2026 “Liberty Bus”」も開催する。

2024年にデビュー25周年という大きな節目を迎えた島谷ひとみ。アーティスト人生26年目となる2025年は、“新たな出発”の年。新アルバム『Liberty Bus』は、その象徴的な作品だ。

11枚目のオリジナルアルバムとなる本作は、社会の閉塞感や混乱が続く今だからこそ、「少しでも明るい光や希望を届けたい」という強い想いから誕生した。テーマは“自由な場所を目指すバスの旅”。聴く人それぞれが心の地図を広げ、自分らしい未来へ向かう旅を思い描けるコンセプチュアルな内容となっている。

収録曲は、これまで配信限定で発表されてきた人気曲や、島谷自身による書き下ろしの新曲を含む全10曲。“今の島谷ひとみ”のメッセージがまっすぐに響く、まさに「人生という旅のサウンドトラック」と呼ぶにふさわしい一枚だ。

さらに、CD＋DVD盤には2021年のコロナ禍以降の活動から2024年の25周年ライブまでを網羅した映像を5枚組で収録。島谷の歩みと進化を余すことなく体感できる豪華仕様となっている。

【島谷ひとみ コメント】

これまでを振り返った時にファンの方々や支えてくださる皆様と共に人生生きて、そこには長い道のりを歩んでく中で、様々な出会いや別れ、喜びや悲しみ、葛藤があり、これからもそんな日々の中でお互いに助け合ったり、励まし合ったり、癒し合ったり、抱き合ったりし合える中でいたいな。と強く思いました。また、社会の閉塞感や混乱が続くこの時代に、少しでも“明るい光”や“希望”を届けたいという強い想いから様々な想いを歌に綴りました。

一緒に『Liberty Bus』というバスに乗り、自由な、幸せな場所へと向かう旅路。このアルバムを通して、少しでも耳を傾けて下さる方々の心が、愛が、膨らんで下さると嬉しいなと思いながら作りました。

【商品情報】

タイトル：Liberty Bus【Type-A】発売日：2025年9月3日品番：AILCD-5013価格：3,000円（税込）フォーマット：CD タイトル：Liberty Bus【Type-B】発売日：2025年9月3日品番：AILCD-5013価格：15,900円（税込）フォーマット：CD+5DVD