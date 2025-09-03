乃木坂46池田瑛紗、ショーパンから美脚スラリ「スタイルレベチ」「お顔小さすぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/03】乃木坂46の池田瑛紗が2日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂メンバー、圧巻美脚際立つショーパン姿
池田は「いつの間にか8月が終わってしまった」とつづり、「9月もよろしくお願いします」と呼びかけ。投稿された写真では、クロップド丈のトップスにシアーシャツ、ショートパンツを合わせたコーディネートで、スラリ伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「お顔小さすぎ」「美脚が際立つ」「似合うのすごい」「大人っぽい」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
