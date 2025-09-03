¡ÖÁÖ²÷¤Ê¤â¤Î¡¢É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×BTS¡¦V¡¢¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¡×¤ò¥°¥Ó¤Ã¤È°û¤ß´³¤¹¿·CM¸ø³«
BTS¡¦V¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¡×¤Î¿·CM±ÇÁü¤¬9·î3Æü¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¾Ð´é¤Î2SHOT
º£²ó¤ÎCM±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¡×¤¬É¬Í×¤Ê½Ö´Ö¤òÉÁ¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÁÖ²÷¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¼çÌò¤È¤·¤ÆV¤Î³èÌö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿¡£
±ÇÁü¤Ï¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥°¥ë¡¼¥ô¤¹¤ëV¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£V¤Ï½ë¤µ¤ÈÂà¶þ¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÁÖ²÷¤Ê¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È²¿¤«¤ò·è°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¡×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬³«¤¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®µ¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¡×¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢¿©¤ÙÊª¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¡×¤ò´®Ç½¤¹¤ëV¤Î»Ñ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂà¶þ¤À¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ëÁÖ²÷¤ÊÌ£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±ÇÁü¤Ë¹þ¤á¤¿¡£º£²ó¤Î¹¹ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¤Î¶¯Îõ¤ÊÁÖ²÷¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
V¤â¿·CM±ÇÁü¸ø³«¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤âËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ï¤òÁÖ²÷¤Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·CM±ÇÁü¤Ïº£¸å¡¢V¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç60ÉÃ¤Î¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Àè¹Ô¸ø³«Í½Äê¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï5Æü¤è¤ê¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤À¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£