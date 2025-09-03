エアアジアグループ各社は、「全便全席最大20％オフセール」を9月3日から10日まで開催する。

エアアジアX、エアアジア、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、香港、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きや経由便での以遠都市行きが対象となる。片道最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージや諸税込み。

全便全席が最大20％割引となる。搭乗期間は9月22日から2026年6月30日まで、一部対象外となる日もある。また、座席指定料金や受託手荷物がセットになった「バリューパック」も最大33％が割引となる。

・東京/成田発着

マニラ（12,283円）、高雄（17,700円）、バンコク（20,500円）

・東京/羽田発

クアラルンプール（21,582円）

・大阪/関西発

台北（15,318円）、マニラ（15,874円）、バンコク（19,500円）、クアラルンプール（20,918円）

・名古屋/中部発

バンコク（19,500円〜）

・札幌/千歳発

台北（14,700円）、クアラルンプール（22,335円）、バンコク（22,500円）

・福岡発

バンコク（14,700円）、台北（15,026円）

・沖縄/那覇発

香港（11,600円）、台北（11,800円）、バンコク（14,700円）