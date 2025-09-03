¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯²ÃÆþ¤Î°ðÂ¼È»æÆ¤È»³ÅÄ¿·¡¢¸½ÃÏ»æ¤¬ººÄê ¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ³°¡×¡ÖÌ¤´°À®¤Ê¤¬¤éÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥ê¡¼¥°¤ò4Ï¢ÇÆÃæ¤Î¶¯¹ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
Á°ÅÄÂçÁ³¤È´ú¼êÎç±û¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤³¤Î²Æ¤Ë°ðÂ¼È»æÆ¤È»³ÅÄ¿·¤â¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
°ðÂ¼¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿23ºÐ¤ÎDF¡¢»³ÅÄ¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿25ºÐ¤ÎFW¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸½ÃÏ»æ¡ØGlasgow World¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Êä¶¯¤·¤¿¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î³ÊÉÕ¤±¤òÈ¯É½¡£°ðÂ¼¤È»³ÅÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ðÂ¼¡¢10ÅÀÃæ3ÅÀ¡£¸ÍÏÇ¤¦¤È¤³¤í¤À¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬Èà¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ô¥£¥ó¥°¥¹¥È¥óÀï¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
1·î¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤¬ËÜÅö¤ËÈà¤ò¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÍß¤·¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö»³ÅÄ¡¢10ÅÀÃæ5ÅÀ¡£Ì¤´°À®¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï°Â¤¯¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Å¬±þ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤ò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¸õÊä¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï°ðÂ¼¤òCLÍ½ÁªÅÐÏ¿¤«¤é³°¤·¤¿ºÝ¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬¤Þ¤À´üÂÔ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£8·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥ô¥£¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢31Æü¤Î½ÉÅ¨¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¡£
°ðÂ¼¤â¡ªÅìÍÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¤Î¡ÖºÇ¶¯5¿Í¡×
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¸Å¶¶µü¸è¤Î¸å³ø¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤³¤Î²Æ¤ËFW¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¡¼¤ò¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤ËÊü½Ð¡£2Æü¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿ÍFW¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤ò1Ç¯·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Èà¤Î²ÃÆþ¤Ï»³ÅÄ¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£