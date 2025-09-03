若槻千夏、背中ギックリ患っていた「肩甲骨の下がズキッとなって」 ひな壇で背筋がピン
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、タレントの若槻千夏が3日、都内で行われた『朝たんぱく協会』設立発表会にゲストとして参加した。
【全身カット】全身黄緑衣装で笑顔！魅力あふれる若槻千夏
イベントでは 筋力の衰えについて語ることに。若槻は「去年から2〜3回、背中ギックリになっているんです。ギックリ腰ってあるじゃないですか。背中のギックリ腰が40代ぐらいからあるらしくて。肩甲骨の下がズキッとなって。そこから動けないです」と明かし、庄司も「え〜！」と驚き。「2週間ぐらい、ひな壇ですごい姿勢の時があった（笑）。全然、動けなくて横目でゲストを見てました」と若槻が笑わせると、庄司は「10代のころから若槻さんを知っているので歴史を感じますね…」と時の流れを実感していた。
同協会は、“朝にたんぱく質を積極的に摂取することの重要性”を広く啓発することを目的に設立された。健康のために朝に約20グラムの摂取を呼びかけている。
