「初めて家族3人で」仁科克基、長男抱っこの妻と肩寄せ合う“家族ショット”で43歳の誕生日を報告「奥様美しい」
俳優・松方弘樹さん（享年74）と仁科亜季子（72）の長男で俳優・仁科克基が3日、自身のインスタグラムを更新。妻で元タレントの西原愛夏さん（29）と長男（0）との“家族ショット”を添えて、43歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「奥様美しい」仁科克基＆妻の肩を寄せ合う“家族ショット”
克基は「43歳になりました！初めての家族3人で迎えた誕生日 去年はまだチビはお腹の中に居たんだなぁーとか思ってなんか感慨深いものがありました。沢山のお祝いメッセージこの場をお借りして…本当に有難うございました」とつづり、長男を抱いた妻に寄り添う家族ショットを披露。初めて“3人”で過ごす誕生日に喜びを噛みしめていた。
続けて「43歳 健康に気をつけながらもガンガンいきまーす！宜しくお願いします」とコメントし、意気込みを見せている。
この投稿にファンからは「奥様美しい」「もう43歳になられるんですね！ビックリです」「おめでとうございます 身体に気を付けて、これからもますます、元気にご活躍ください」などとコメントが寄せられていた。
克基は、2022年12月に元タレントの西原さんと再婚（23年12月に芸能活動を引退）。24年11月18日に第1子となる男児が誕生した。
