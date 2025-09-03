◆米大リーグ レッドソックス１１―７ガーディアンズ（２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が、２日（日本時間３日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「７番・ＤＨ」で先発。４打数３安打２得点で打率は２割４分２厘となった。３安打猛打賞は今季初出場の７月９日以来２度目、３本目の安打を放ち代走と交代も逆転劇に大きく貢献した。

２回と６回に二塁打を放った吉田。共に初球の直球を狙った。まずは、１―１の同点に追いついた１死一塁で迎えた第１打席。相手先発セコーニと対戦し、見送ればボールかという高めの９４マイルの直球に、迷いなくスイング。打球はワンバウンドで右翼席に。今季最速となる打球速度１０９・７マイル（１７７キロ）のエンタイトル二塁打となった。６回は１死から右越二塁打。こちらも打球速度１０７・６マイル（１７３キロ）と、鋭い当たりが共に長打になった。

「積極的に強いスイングを心掛けました。２本の長打は、しっかりとしたスイングの中で出た結果だと思います。始動を早目にして、刺されないように、ポイントを前にしていた。バッティングカウントでは強いスイングを心掛けている。それが、形となって出た」

１試合２長打は、今季２度目。逆転機、同点機と得点に絡み、「今日みたいに何としても塁に出て、チャンスメイクをしていくところ、最後までやっていきたい」と意気込んだ。

８回先頭で迎えた第４打席は、中前打。１試合３安打は、右肩手術で出遅れていた吉田が復帰戦（７月９日ロッキーズ戦）以来となった。チームは接戦を制して３連勝。吉田にとってメジャー３年目で初めてヒリヒリする９月を迎えている。

６月４日以降、チームは本拠地で２８勝１１敗とメジャー最高勝率を誇り、７月１２日から前日１日まで、本拠フェンウェイパーク２０試合連続完売記録も達成。ボストンの９月は最高に盛り上がっている。

「過去２年間は、結構後半に失速する形で、どちらかというとブーイングの方が多いイメージ。今年に関してはみんなが勝利を目指して、選手、ファンの方が一体となっている感じがすごくします。ここから残り２０何試合かは１打席１打席が大事になってくると思います（ア・リーグ東地区の）１位を目指してやってるわけですから」

プレーオフ出場は当然のこと、ワールドシリーズ優勝を果たした２０１８年以来７年ぶりのリーグ優勝を目指して、吉田のバットは、ここからさらに加速する。