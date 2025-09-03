Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡Ãæ¥íÄ«3¼óÇ¾°ìÆ²¤Ë¡¡¿··¿ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É100¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÊ¼´ïÅÐ¾ì
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°10»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤µ¤¤Û¤É½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¡¡½¬¶áÊ¿ ¹ñ²È¼çÀÊ
¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¤ÏÀª¤¤¤òÁË¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¿ÍÎà¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¤È¤¤¤¦¿ò¹â¤Ê»ö¶È¤ÏÉ¬¤º¾¡Íø¤¹¤ë¡×
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±éÀâ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊ¼»Î¤¿¤Á¤ò±ÜÊ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç·¿¤ÎÌµ¿ÍÀø¿å´Ï¤ä¿··¿ÀïÆ®µ¡¡ÖJ¡¾35¡×¤Ê¤É100¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÊ¼´ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ·³¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¼´ï¤Ï¹ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£ÅÅ»ÒÀïÉôÂâ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¸½Âå¤ÎÀïÁè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬ËüÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¹³ÆüÀïÁè¡¢¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤È¤ÎÀïÁè¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï±éÀâ¤Ç¤â¡Ö¹³ÆüÀïÁè¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿ÀïÁè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¤â¤È¡¢´°Á´¤Ê¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÀïÁè¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¤é¤Î¸¢ÎÏ¤ÎÀµÅýÀ¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾ÝÉÕ¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤â¤½¤í¤Ã¤ÆÃÅ¾å¤ËÊÂ¤ó¤Ç¿ÆÌ©¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ÏÍ×¿Í¤Î»²²Ã¤ò¸«Á÷¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë·ë²Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£