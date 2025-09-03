¡ÖÅ¬Ë¡¤ÊÀ½ÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿·Ï²²ñÄ¹¡ÈÅÅ·â¼Ç¤¡É¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥µ¥×¥ê 3Æü¤Ë·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤Ø¡¡¼Ç¤¤Î·Ð°ÞÀâÌÀ¤Ï¡©¡Únews23¡Û
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¿·Ï²²ñÄ¹¤Î¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÊª¸À¤¦¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡É¤ÎÆÍÁ³¤Î¼Ç¤¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥µ¥×¥ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¸ÀµÚ¤â¡¡¡ÈÊª¸À¤¦·Ð±Ä¼Ô¡É²ÚÎï¤Ê·ÐÎò
¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¤Ëµ¿ÏÇ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡8·î¤Ë¿·Ï²»á¤«¤éÊó¹ð
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ²ñÄ¹¡Ê2024Ç¯12·î¡Ë
¡Ö¿¿¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶»¤Ë¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºâ³¦¿Í¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
2Æü¸á¸å¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¿·Ï²¹ä»Ë²ñÄ¹¤¬1ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡Ä»°æ¿®¹¨ ¼ÒÄ¹
¡ÖËÜ·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Ï²»á¤ÏÂçËãÍ³Íè¤ÎTHC¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢8·î22Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¼«Âð¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¿·Ï²»á¤Ï¡ÖÅ¬Ë¡¤ÊÀ½ÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£ÁÜº÷¤Ç°ãË¡ÌôÊª¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢´Ê°×¤ÎÇ¢¸¡ºº¤â±¢À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼Ç¤ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï²ñ¸«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡»³ÅÄ¸¼£ Éû¼ÒÄ¹
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¿·Ï²»á¤Î¹Ô°Ù¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤ò·ç¤¯¤È»ØÅ¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡Ä»°æ¿®¹¨ ¼ÒÄ¹
¡Ö¿·Ï²»á¤Î²æ¤¬¼Ò¤Ø¤Î¹×¸¥¤â¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿·Ï²»á¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢¼Ç¤ÆÏ¤ò¼õÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬»öÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤Î¤Ï8·î21Æü¡£¿·Ï²»á¤¬¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¤Ëµ¿ÏÇ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢28Æü¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼èÄùÌò¡¦´ÆººÌò¤¬µÄÏÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼¿¦¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ÇÁ´°÷¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¿·Ï²»á¤«¤é¡È¥Î¥Ö¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Ä»°æ¿®¹¨¼ÒÄ¹¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¿·Ï²»á¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡Ä»°æ¿®¹¨ ¼ÒÄ¹
¡Ö¿·Ï²»á¤ÏÂçÃÀ¤Ç·èÃÇÎÏ¡¦¼Â¹ÔÎÏ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ï²»á¤È2¿Í¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÄÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡ÈÊª¸À¤¦·Ð±Ä¼Ô¡É¡¡²ÚÎï¤Ê·ÐÎò
»°É©¾¦»ö¤Î¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¿·Ï²»á¤Ï2002Ç¯¡¢43ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤ËÂçÈ´Å§¡£11´üÏ¢Â³¤ÎÁý±×¤È¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢2014Ç¯¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÇÁÏ¶È²È°Ê³°¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¼ÒÄ¹¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ¼ÒÄ¹¡Ê½¢Ç¤»þ¡Ë
¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤Ï¤ì¡Ù¡£¼Â¤Ï»ä¡¢¤³¤ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥óºÇ¸å¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ½é¤ÎËÜÅö¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤È¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤òÊû¤²¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
2023Ç¯¤Ë¤Ï·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡ÈÊª¸À¤¦·Ð±Ä¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò¤á¤°¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ä
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ÂåÉ½´´»ö
¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥¢¥Ó¥å¡¼¥º¡Ê»ùÆ¸µÔÂÔ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤ºÂçÊÑµ¿¤ï¤·¤¤¡£¡Êµì¡Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥¢¥Ó¥å¡¼¥º¤ò´ë¶È¤ÏÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÈóÆñ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î·ÐºÑÃÄÂÎ¥È¥Ã¥×¤È¤È¤â¤ËÀÐÇËÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¡£
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ÂåÉ½´´»ö
¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤¬º£¸å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Í½¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½¸«À¡£¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤ÏÂà½Ð¤¹¤ë¡£¡ÊºÇÄãÄÂ¶â1500±ß¤ò¡ËÊ§¤¨¤Ê¤¤´ë¶È¤ÏÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÃæµïÀµ¹»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ÂåÉ½´´»ö
¡ÖÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¤ÎÄ´ºº¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
ËÜ¶È¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯1Ç¯´Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î·è»»¤Ç¡¢Çä¾å¡¦±Ä¶ÈÍø±×¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤òÃ£À®¤·¤¿¿·Ï²»á¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ²ñÄ¹¡Ê2024Ç¯12·î¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÄ»°æ¤È»ä¤Î¡ÈÆó¿Í»°µÓ¡É¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î·Ð±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2025Ç¯3·îÉÕ¤Ç²ñÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÒÄ¹¤òÁÏ¶È²È½Ð¿È¤ÎÄ»°æ»á¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü¤Î²ñ¸«¾ì¤Ë¿·Ï²»á¤Ï¸½¤ì¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¼Ç¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤ò¼õÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£²ñÄ¹¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î²ñÄ¹¤Ï¿·Ï²»á¤Èº´¼£²ñÄ¹¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¡¢ÅöÌÌ¡¢º´¼£²ñÄ¹1¿Í¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±²Ãæ¤Î¿·Ï²»á¤Ï3Æü¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢È¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¿·Ï²»á¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿?
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤Ï¿·Ï²»áËÜ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®Àâ²È¡¡¿¿»³¿Î¤µ¤ó:
ºÇ½ªÅª¤Ê¿¿¼Â¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ê¿·Ï²»á¤Î¡Ë¼Ç¤¤ò¼õÍý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬¼¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ê¿·Ï²»á¤ò¡Ë²òÇ¤¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥×¥ê¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç±ÑÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²òÇ¤¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤ó¤Ê´Ë¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡×¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬ËÜÅö¤Ïº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿¿»³¿Î¤µ¤ó
¾®Àâ²È 2004Ç¯¡Ö¥Ï¥²¥¿¥«¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼
ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥¢¥é¡¼¥È¡×
