中国・北京で日本との戦争の勝利から80年を記念する軍事パレードが行われています。習近平国家主席は軍事力を誇示するとともにロシアと北朝鮮との結束をアピールしました。北京から中継です。

天安門広場から3キロほど離れたこちら北京の中心部でも大型モニターで式典の様子が映し出され多くの人が足を止めてパレードの様子を見ていました。

中国は、習近平国家主席とプーチン大統領、金総書記が並んで先頭で会場入りする様子や天安門で3人が並んでいる場面をクローズアップして伝えました。

西側への対抗軸として3か国の結束をアピールする狙いがあるとみられます。

習主席は演説でいま世界が戦争か平和か選択を迫られていると世界情勢にふれながら結束を訴えました。

習近平国家主席

「友人の皆様、中華民族は強暴に屈せず自立自強する偉大なる民族だ。民族復興の偉業を推進するため団結して奮闘しなければならない」

また、今回の式典のサプライズとなった金総書記にはジュエ氏とみられる娘が同行していてその動向も注目されています。

パレードには、最新の極超音速ミサイルのほか中国近海からアメリカ本土に到達できる新型の潜水艦発射型弾道ミサイルも初めて公開されました。元中国軍の幹部は、「特にアメリカに向けて、中国の軍事力を示すことになる」と狙いを語っています。

中国経済の低迷で国民の不満が高まる中、習近平政権は、今回のパレードで結束をよびかけ求心力を高める狙いです。