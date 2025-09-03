お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが3日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。2日に行われた自民党両院議員総会で提出された、参議院議員通常選挙総括委員会の報告書に言及した。

カズは報告書で触れられた今回の大敗の要因について、「『保守派離れ』『無党派への訴える力』『もともとの支持層が固めきれなかった』というのは、全方位で弱くなっているよねということになっていると思う。時流に合っていないのか、どこか構造に問題があるのかとなってくる」とした。

同時に重要ポイントとして、野党の躍進を挙げた。「どうして票を伸ばしたのかという分析をしていて。わかりやすいメッセージを出せるかというのが強いと思うんですよ。そこって結構重要じゃないですか」と話した。

一方の自民党はといえば、「今回の結果の発表とかがわかりにくいメッセージ。そこが出来ていないというのが、弱く見えちゃう。はっきり言えばいい。わかりやすく言えばいいということだけではないと思うんですけど、対外的なものではあるので、そこはスパンというメッセージも1個1個出せばいいんじゃないのと思います」と、明確さを強調していた。